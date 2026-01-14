Asansör Kulesinden Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
Asansör Kulesinden Düşen Adam Yaralandı

14.01.2026 18:39
Yunusemre'de güvercinlerine bakmak için çıkan Yener Civan, 5 metreden düşerek bacağını kırdı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde güvercinlerine bakmak için çıktığı binanın asansör kulesinden yan binaya geçmeye çalışan Yener Civan (49), yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Bacağı kırılan Civan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güvercinlerine bakmak için yaşadığı 5 katlı binanın asansör kulesine çıkan Yener Civan, daha sonra kot farkı bulunan yan binanın asansör kulesine geçmek istedi. Bu sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Civan, kendi apartmanının asansör kulesi üzerine düştü. 5 metre yükseklikten düşen Civan'ın sol bacağı kırıldı. Düştüğü yerde mahsur kalan Civan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Civan'ı halatla bağladıkları sedye yardımı ile bulunduğu yerden indirdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Yener Civan, hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Civan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Asansör Kulesinden Düşen Adam Yaralandı

