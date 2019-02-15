Son Dakika Haberleri: Asdef'ten Başkan İkiz'e Ziyaret

Asdef'ten Başkan İkiz'e Ziyaret

11 dakika önce

Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu (ASDEF) Genel Başkan Yardımcısı Satılmış Akyüz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Asdef'ten Başkan İkiz'e Ziyaret, System.String[]
Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu (ASDEF) Genel Başkan Yardımcısı Satılmış Akyüz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

İkiz'in makamında gerçekleşen ziyarette Akyüz, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akyüz, "Federasyon olarak her zaman önceliğimiz Samsun. Samsun'u tanıtmak ve değerine değer katmak için çalışmaktayız." dedi.

İkiz de ASDEF yöneticilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Sivil toplum kuruluşları bizler için önemlidir. Özellikle gurbette yaşayan hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği adına önemli işler yapan değerli yöneticilerimize hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyarete ASDEF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Işık da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:11 Kaynak: AA

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