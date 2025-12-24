Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında!

24.12.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Kamu-İş, 2026 asgari ücretinin açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek "Acı gerçekler rakamlarla böylesine ortadayken, 28 bin liralık asgari ücret açıklamak matematikle de çarşı-pazarın hakikatiyle de vicdanla da yan yana gelmemektedir. Emek düşmanı politikaların acı meyvesi olarak asgari ücret, ülkede genel ücret haline getirilmişken enflasyonun yakıcılığı görmezden gelerek belirlenen asgari ücret, halkımıza 'sen aç kal' demekten başka bir şey değildir" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut yapısıyla siyasi iktidarın kontrolünde olduğu belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı kararın, kayıtlı çalışanların yaklaşık yüzde 70'inin asgari ücret ya da buna yakın ücretlerle çalıştığı Türkiye'de milyonlarca emekçiyi ve ailelerini sefalete mahkum ettiği ifade edildi.

Artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla yeni asgari ücretin bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, bu rakamın toplumun çok büyük bir kesimini daha hızlı bir biçimde yoksullaştıracağı vurgulandı.

Birleşik Kamu-İş'in Ar-Ge birimi Kamu-Ar'ın araştırmasına göre aralık ayı itibarıyla açlık sınırının 30 bin 656 liraya yükseldiği, buna karşın asgari ücretin açlık sınırının 2 bin 580 lira altında kaldığına dikkat çekilen açıklamada, yoksulluk sınırının ise 94 bin 913 liraya çıktığı, iki çocuklu bir ailenin her iki ebeveyni de asgari ücretle çalışsa dahi hane gelirinin yoksulluk sınırının ancak yarısına ulaşabildiği ifade edildi. Açıklamada, yoksulluk sınırındaki yıllık artışın, mevcut asgari ücret tutarına yaklaştığı belirtildi.

2025 yılında yüzde 44,4 olarak açıklanan enflasyona rağmen asgari ücrete yalnızca yüzde 30 zam yapıldığını, 2026 yılı için ise enflasyonun yüzde 30'un altında kalmayacağı öngörülmesine rağmen artışın yüzde 27 ile sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, bu durumun Anayasa'nın "çalışanların geçim koşulları"nın dikkate alınması hükmüne aykırı olduğu kaydedildi.

"Asgari ücret, halkımıza 'sen aç kal' demekten başka bir şey değildir"

Açıklamada, "Acı gerçekler rakamlarla böylesine ortadayken, 28 bin liralık asgari ücret açıklamak matematikle de, çarşı-pazarın hakikatiyle de, vicdanla da yan yana gelmemektedir. Emek düşmanı politikaların acı meyvesi olarak asgari ücret, ülkede genel ücret haline getirilmişken enflasyonun yakıcılığı görmezden gelerek belirlenen asgari ücret, halkımıza 'sen aç kal" demekten başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de belirlenen asgari ücretin yaklaşık 550 avro düzeyinde kaldığına işaret edilerek, İrlanda, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde asgari ücretin 2 bin avronun üzerinde olduğu hatırlatıldı. "Gelişmiş ülke" söylemleriyle övünüldüğü halde emekçilere "az gelişmiş ülke asgari ücreti" ödenmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, iktidarın asgari ücreti belirlerken çalışanların geçim koşullarını değil, ücretin sermaye kesimine maliyetini esas aldığı, Meclis'ten geçen bütçenin de emekçiyi ve emekliyi yok sayan bir "tercihler bütçesi" olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:22:41. #7.11#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.