Asgari Ücret Ahlaki Sorun Haline Geldi

24.12.2025 14:33
Saydam, asgari ücretin ekonomik değil, ahlaki bir sorun olduğunu ve iktidarın halktan koptuğunu vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam, yeni asgari ücretin dün açıklandığını hatırlatarak, "Sözün bittiği yerdeyiz. Uygun görülen maaşı; ne çay simit hesabı, ne zeytin ekmek hesabı, ne dolar kıyası, ne altın kıyası hiçbir şey izah edecek durumda değil. Ama biz kol saati hesabıyla anlatmak istiyoruz. Biliyorsunuz bu hafta bir iktidar milletvekilinin kolundaki saat Türkiye'nin gündemi oldu. Bu iktidar milletvekilinin kolundaki 9 milyonluk saati bir asgari ücretlinin alabilmesi için yemeden, içmeden, tek kuruş harcamadan 27 yıl, gün değil, hafta değil, ay değil tam 27 yıl çalışması gerekiyor. Bu asgari ücret Türkiye'de ekonomik bir sorun olmaktan çıkıp ahlaki bir sorun haline gelmiştir. Bu asgari ücret ekonomik bir gösterge değil; bu iktidarın halktan, emekçiden, emekliden, asgari ücretliden nasıl koptuğunun açık göstergesidir" dedi.

Saydam, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidar mensuplarının da içinde bulunduğu bir avuç mutlu azınlık dışında milletin büyük ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini, bunun dozunun da her geçen gün arttığını ifade etti.

Ciddi bir ekonomik buhranın içerisinde bulunulduğunu söyleyen Saydam, "23 yıllık bir iktidar var. Milletimiz üzerinde planlı ve programlı olarak iyi bir toplum mühendisliği uygulandı. O kadar profesyonel uygulandı ki; bir korku iklimi ve öğretilmiş çaresizlikoluşturuldu. Ekonomik ve sosyal problemler olmasına rağmen oluşturulan ortam ve öğretilmiş çaresizlikten dolayı kimsenin sesi çıkmıyor. Çıkamıyor" dedi.

"Her zamanki gibi iktidarını ayakta tutabilmek için türlü entrikalarla..."

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'na değinen Saydam, şunları kaydetti:

"Bu bütçe ile iktidarın; milletimizin alım gücünü artırmak, ülkemizin huzurunu, mutluluğunu ve refahını artırmak gibi bir derdinin olduğunu görmüyoruz. Peki, ne görüyoruz? Yine her zamanki gibi iktidarını ayakta tutabilmek için türlü entrikalarla, türlü algılarla vatandaşı oyalayıp, bütün beceriksizliklerinin faturasını milletimizin sırtına yüklemenin ve bunu meşrulaştırmanın çabası ve gayreti içerisinde olduklarını görüyoruz. Gerçekten milletten yana bir iktidar olsalardı; ceza, vergi, zam ve küresel egemenler adına gösterdikleri bu denli performansı, yahu bunca zenginliğe sahip bir ülke olmamıza rağmen bu kaynakları vatandaşlarımızın hizmetine neden sunamıyoruz? Vatandaşımız neden mutlu değil, gençler neden umutsuz, köyler neden boşalıyor, yıllardır neden et ve hayvan ithalatı yapıyoruz, neden hububat veya başka gıda ve sanayi ürünlerini ithal ediyoruz diye kafa yorsalardı inanın bu ülkenin çözülmeyecek, çözülemeyecek hiçbir problemi kalmazdı. Hepsi çözülebilirdi."

"Üniversiteler gençler için umut değil, hayal kırıklığı üretiyor"

Ekonomik koşullar nedeniyle aile yapısının bozulduğunu savunan Saydam, bir hanenin ayakta kalabilmesi için artık en az 2-3 kişinin çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Emeklilerin geçinemediğini vurgulayan Saydam, "70-80 yaşında insanlar çalışmak zorunda bırakılıyor" dedi.  Üniversitelerin gençler için umut olmaktan çıktığını ifade eden Saydam, yükseköğretim sisteminin "hayal kırıklığı ürettiğini" ve gençler için istihdam ve gelecek perspektifi sunulmadığını dile getirdi.

"27 yıl çalışan asgari ücretli iktidar milletvekilinin kolundaki saati bile alamıyor"

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde Saydam, bir iktidar milletvekilinin kolundaki yaklaşık 9 milyon liralık saat üzerinden kıyaslama yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün itibari ile asgari ücret belli oldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Uygun görülen maaşı; ne çay simit hesabı, ne zeytin ekmek hesabı, ne dolar kıyası, ne altın kıyası hiçbir şey izah edecek durumda değil. Ama biz kol saati hesabıyla anlatmak istiyoruz. Biliyorsunuz bu hafta bir iktidar milletvekilinin kolundaki saat Türkiye'nin gündemi oldu. Bu iktidar milletvekilinin kolundaki 9 milyonluk saati bir asgari ücretlinin alabilmesi için yemeden, içmeden, tek kuruş harcamadan 27 yıl, gün değil, hafta değil, ay değil tam 27 yıl çalışması gerekiyor. Bu asgari ücret Türkiye'de ekonomik bir sorun olmaktan çıkıp ahlaki bir sorun haline gelmiştir. Bu asgari ücret ekonomik bir gösterge değil bu iktidarın halktan, emekçiden, emekliden, asgari ücretliden nasıl koptuğunun açık göstergesidir."

Kaynak: ANKA

