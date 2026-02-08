Asgari Ücret İnisiyatifi Martta Meydanlarda - Son Dakika
Asgari Ücret İnisiyatifi Martta Meydanlarda

08.02.2026 17:42
Asgari Ücret İnisiyatifi, martta asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlara inecek.

(İZMİR) - Asgari Ücret İnisiyatifi, mart ayında asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacaklarını belirterek, "Asgari ücret; insan onuruna yaraşır bir düzeyde, milli gelirden pay alacak şekilde ve gerçek enflasyon baz alınarak yılda dört kez artırılmalıdır" açıklamasını yaptı.

İzmir Konak Meydanı'nda toplanan Asgari Ücret İnisiyatifi üyeleri, "asgari ücrete martta yeniden zam" talebinde bulundu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı yapılan basın açıklamasını okuyan Serap Gülhan Gündüz, "Ekonomi yönetimi, bugüne kadar açıkladığı hiçbir enflasyon hedefini tutturamamış olmanın mahcubiyetini yaşamak yerine; 'beklenen enflasyon' safsatasıyla emeğin hakkının gaspına kılıf uydurmaktadır. Geçmişin gerçek kayıplarını görmezden gelip geleceğin hayali rakamları üzerinden zam belirlemek, işçi sınıfını bile bile açlık sınırının altındaki bir karanlığa mahkum etmektir" dedi.

"Bu zam, sosyal ve bilimsel olarak hükümsüzdür"

Asgari ücrete yapılan zammın, gerçek enflasyonun altında kaldığını, daha cebe girmeden eridiğini belirten Gündüz, "Bu zam, sosyal ve bilimsel olarak hükümsüzdür" dedi.

30 bin lirayı aşan açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücretin sefalet anlamına geleceğini belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Bizler, Asgari Ücret İnisiyatifi olarak, hem bu mücadelenin öncüsü hem de ailesiyle birlikte milyonlarca asgari ücretlinin geçim koşullarını etkileyecek olan sahici bir müzakerenin, emekten yana tarafı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Asgari ücretli emekçinin hakkını ne kurulan masalarda ne de meydanlarda sahipsiz bırakacağız. Bizi yoksullukta eşitlemeye, sefalette birleştirmeye çalışan bu köhne düzeni örgütlü gücümüzle, birlikte değiştireceğiz. Bu bağlamda, hedeflerimiz ve mücadele hattımız nettir: Asgari ücret; insan onuruna yaraşır bir düzeyde, milli gelirden pay alacak şekilde ve gerçek enflasyon baz alınarak yılda dört kez artırılmalıdır. Gelir dağılımında adaleti gözeten bir ekonomi politikası izlenmelidir. Asgari ücret zammı, bir oldu-bitti ile aralık ayında belirlenmiş olsa da bu süreç bizim için bitmemiştir. Mart ayında asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacağız. Bilimden, emekten ve adaletten yana saf tutan herkesi bu haklı mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

