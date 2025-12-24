Asgari Ücret Yetersiz!

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını söyledi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin bu yıla göre yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Bu tutarın "müjde" şeklinde paylaşıldığını anlatan Gergerlioğlu, bu tutarla geçinmenin mümkün olmadığını, "açlık sınırının" altında kaldığını belirtti.

Gergerlioğlu, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de eleştirdi.