Asi Nehri'ne Düşen Vatandaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

03.02.2026 09:40
Hatay Defne'de Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya'yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

1) HATAY'DA ASİ NEHRİ'NE DÜŞEN VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HATAY'ın Defne ilçesinde Asi Nehrine düştükten sonra akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolun kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Defne ilçesinde bir kişinin Asi Nehrine düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehre düştükten sonra akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan B.K.'nın bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları karadan nehir üzerinden devam edilirken, dron ile de havadan destek sağlandı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürüyor.

ARAMALAR SAZLIK ALANDA YOĞUNLAŞTI

Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisi yakınlarında Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya adlı vatandaşı arama çalışmaları gecenin ilerleyen saatine rağmen devam etti. Su altı arama kurtarma ekiplerinin, kayıp Berkan Karakaya'yı arama çalışmalarını sazlık alanlarda yoğunlaştırdığı belirtildi.

Kaynak: DHA

