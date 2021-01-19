Aşı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü Norveç, Pfizer aşısının güvenli olduğunu açıkladı - Son Dakika

Aşı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü Norveç, Pfizer aşısının güvenli olduğunu açıkladı

19.01.2021 00:57

Norveç'te bakımevinde kalan 33 kişinin Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olduktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer bu ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

Norveç'te 33 yaşlının Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybetmesi aşı tartışmalarını alevlendirdi. Bu ölümler sonrası açıklama yapan Norveçli yetkililer can kayıplarının aşıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

"AŞI OLMASALARDI DA UZUN SÜRE YAŞAYAMAZLARDI"

BBC'nin haberine göre; Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, NYTimes'a yaptığı açıklamada, aşı olduktan sonra ölen 33 kişinin çok ciddi hastalıklarının olduğunu ve aşı olmasalar da çok uzun bir süre daha yaşamalarının beklenmediğini söyledi.

"KORONAYA YAKALANMALARI AŞIDAN DAHA RİSKLİ"

Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek, Kovid-19'a yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

ÖLÜMLERLE İLGİLİ BAŞLATILAN İNCELEMENİN İLK SONUÇLARI BU HAFTA YAYINLANACAK

Norveç, meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlattığını bildirdi. Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor.

Aşı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü Norveç, Pfizer aşısının güvenli olduğunu açıkladı

Norveç, İlaç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü Norveç, Pfizer aşısının güvenli olduğunu açıkladı - Son Dakika Dünya


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