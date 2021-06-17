Aşı ve maske karşıtlığında ilginç bahane! Cinsel organının küçülmesinden korkan bile var

Dünya çapında birçok ülkede koronaya karşı aşılama çalışmaları başlarken, salgında yeni vaka artışlarının yaşanmaması için maske ve mesafe kuralları uygulanmaya devam ediliyor. Diğer yandan başlatılan aşılama uygulamaları da salgını kontrol altına alabilmek adına önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte bu tedbirlere sıra dışı nedenlerle uymayanlar kişiler de var.

CİNSEL ORGANINI KÜÇÜLTTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir kişi, The Co-operative Food adlı alışveriş mağazasında maske takma kuralına uymayı reddedince yetkililer polise haber vermek zorunda kaldı. İsmi açıklanmayan kişi, olay yerine gelen polislere maske ve aşı karşıtı olduğunu, cinsel organını küçülttüğü için bunları reddettiğini söyledi.

"İNANILMAZ"

Görevliler tarafından yapılan açıklamada ise "İnanılmaz bir şekilde, bir müşteri mağazadaki kişilere cinsel organı küçülttüğünü düşündüğü için maske takmamalarını söyledi" ifadeleri yer aldı.

"ZEKAMI DÜŞÜRÜYOR"

Yine Derbyshire bölgesinde ismi açıklanmayan bir kişi, zekasını düşürdüğü gerekçesiyle maske takmayı reddettiğini söyledi. Polisin açıklamasında, bu iddiaya dair bir veri bulunmamasına rağmen kişinin tartışmacı ve saldırgan tavrında ısrar ettiği ve huzuru bozduğu belirtildi.

Polis ayrıca aşı olanların da tedbir gereği maske takmaya devam etmesi gerektiğini hatırlattı. Aynı bölgede bir alışveriş merkezinde yaşlı bir kadın, zaten aşı olduğunu söyleyerek kendisinden maske takmasını isteyen bir çalışanı itmişti.