Son Dakika Haberleri: Aşılması çok zor bir kariyer toplamda 40 defa Türkiye şampiyonluğu
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Aşılması çok zor bir kariyer toplamda 40 defa Türkiye şampiyonluğu

1 saat önce

Şampiyon sporcu yaşının hiçbir zaman engel olmadığını eğerki yaşantınıza dikkat ediyor ve disiplinli çalışıyorsanız herşeyi başarabilirsiniz ifadesinde bulundu.

Aşılması çok zor bir kariyer toplamda 40 defa Türkiye şampiyonluğu, System.String[]
Erzurum, Güncel

Milli sporcu Mehmet ÖZER katıldığı hiçbir organizasyondan madalyasız dönmüyor 37 yaşındaki tecrübeli sporcu Kickboks- Muay Thai – Wushu-Boks-Mma branşlarında milli sporcu olarak yarışıyor en son 1-7 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapılan Kickboks Türkiye şampiyonasında da Türkiye şampiyonu olarak Toplamda girmiş olduğu 40 Türkiye şampiyonasından Şampiyon olarak çıkarak Türkiye'de ve Dünya'da kırılması zor bir rekora imza attı.

Ülkemizdeki yaşı ilerlemiş başaralı futbolcuları örnek gösteren sporcu bu tamamen çalışma ve yaşantı biçiminin sonucu açıklamasında bulundu.

28 Temmuz gecesi 95 kg da Brezilyalı rakibine karşı çok büyük bir organizasyonda dövüşecegini belirten sporcu herkesin desteğini bekliyorum dedi.

Trtspor dan canlı yayınlanacak müsabkayı herkesin izlemesini istedi.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:16 Kaynak: Bültenler
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