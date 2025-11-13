Aşiret Düğününde Banknotlu Gelenek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aşiret Düğününde Banknotlu Gelenek

Haberin Videosunu İzleyin
Aşiret Düğününde Banknotlu Gelenek
13.11.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aşiret Düğününde Banknotlu Gelenek
Haber Videosu

Kızıltepe'deki düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirildi, taç takıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki aşiret düğününde, gelin ve damada paradan yelek giydirilip, taç takıldı.

GELİN VE DAMAT PARALARDAN OLUŞAN YELEĞİ GİYDİ

Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa'dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirdiği 50 avro ve 200 Türk lirası banknotlarıyla yaptırdığı yeleği giydirdi.

Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla hazırlanan taçları taktı. Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı. Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Ekonomi, Mardin, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşiret Düğününde Banknotlu Gelenek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bir dönemin sesi sustu İşte Muazzez Abacı’nın sanat ile geçen ömrü Bir dönemin sesi sustu! İşte Muazzez Abacı'nın sanat ile geçen ömrü
Lauriente’den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber
Galatasaray’ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
Leroy Sane Galatasaray’da tartışma yarattı Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

17:38
Hemen harekete geçtiler Galatasaray’dan Eren ve Metehan kararı
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
17:29
11. Yarı Paketi’nde dikkat çeken detay 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak
11. Yarı Paketi'nde dikkat çeken detay! 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak
17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
17:03
İmamoğlu açtıkça kapatılıyor İki sosyal medya hesabına erişim engeli
İmamoğlu açtıkça kapatılıyor! İki sosyal medya hesabına erişim engeli
16:38
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır’dayken...
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...
15:52
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası Listede Galatasaray’ın 2 yıldızı da var
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 17:49:00. #7.12#
SON DAKİKA: Aşiret Düğününde Banknotlu Gelenek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.