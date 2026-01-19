Aşirete gelin giden doktora altın yağdı - Son Dakika
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı
19.01.2026 10:31  Güncelleme: 10:33
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı
Aşirete gelin giden doktor, düğünde takılan altınları "Klinik parası üstünde olunca kızlar" notuyla paylaştı. Doktorun bu görüntüleri geniş yankı uyandırdı.

Aşirete gelin giden bir doktorun düğününde takılan altınlar sosyal medyada dikkat çekti. Gelin, üzerindeki altınların ağırlığını taşıyamadığı anları paylaşarak kısa sürede viral olan bir gönderiye imza attı.

"KLİNİK PARASI ÜSTÜNDE OLUNCA KIZLAR" NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımında "Klinik parası üstünde olunca kızlar" notunu düşen doktor gelinin videosu, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Altınların fazlalığı ve yapılan esprili yorum, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntüler sonrası birçok kullanıcı paylaşımı mizahi bulurken, bazıları da düğünlerde takılan altınların ulaştığı boyuta dikkat çekti.

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    parayı veren alırmış bunu :) 1 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Her genç kızın rüyası :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
