Aşırı Düşünme ile Başa Çıkma Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aşırı Düşünme ile Başa Çıkma Semineri

01.02.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen seminerde aşırı düşünme, kaygı ve zihin sakinleştirme yöntemleri ele alındı.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide zihinsel yorgunluk, belirsizlik kaygısı ve düşünce döngüleri ele alındı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Aşırı Düşünme (Overthinking) ile Başa Çıkma" başlıklı programa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Yetişkinler ve ailelerle uzun yıllardır danışmanlık çalışmalarını sürdüren, özellikle dikkat atölyeleri ve internet bağımlılığı üzerine yürüttüğü çalışmalarla bilinen uzman psikolog Kerem Gümüş, aşırı düşünmenin ne olduğunu ve bireyin yaşamını ne ölçüde etkilediğini anlattı.

Katılımcılara yöneltilen sorularla interaktif şekilde ilerleyen söyleşide, belirsizlik içeren durumlarda zihnin verdiği tepkiler, yaşanan bir olay ya da konuşma sonrasında durumun zihinde defalarca yeniden oynatılması ve bunun duygusal sonuçları değerlendirildi.

Toplumda duyguların bastırılmasına yönelik eğilimlere değinilen programda, asıl meselenin düşünmek değil, düşünerek hissetmemeye çalışmak olduğu vurgulandı.

Programda, bireyin başkalarına söylediği anlayışlı ve destekleyici cümleleri kendisine de kurabilmesinin ruh sağlığı açısından öneminin yanı sıra sağlıklı yetişkinlik becerileri arasında, yaşanan olayların ardından durumu sağlıklı biçimde anlamlandırabilmenin, uygun ifadeler geliştirebilmenin ve duygularla temas edebilmenin yer aldığı aktarıldı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlikte katılımcılar, aşırı düşünme, kaygı ve günlük yaşamda zihni sakinleştirme yöntemleri hakkında merak ettiklerini yöneltme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı Düşünme ile Başa Çıkma Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:16:19. #7.11#
SON DAKİKA: Aşırı Düşünme ile Başa Çıkma Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.