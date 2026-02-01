Aşırı Düşünme ile Başa Çıkma Semineri

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide zihinsel yorgunluk, belirsizlik kaygısı ve düşünce döngüleri ele alındı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Aşırı Düşünme (Overthinking) ile Başa Çıkma" başlıklı programa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Yetişkinler ve ailelerle uzun yıllardır danışmanlık çalışmalarını sürdüren, özellikle dikkat atölyeleri ve internet bağımlılığı üzerine yürüttüğü çalışmalarla bilinen uzman psikolog Kerem Gümüş, aşırı düşünmenin ne olduğunu ve bireyin yaşamını ne ölçüde etkilediğini anlattı.

Katılımcılara yöneltilen sorularla interaktif şekilde ilerleyen söyleşide, belirsizlik içeren durumlarda zihnin verdiği tepkiler, yaşanan bir olay ya da konuşma sonrasında durumun zihinde defalarca yeniden oynatılması ve bunun duygusal sonuçları değerlendirildi.

Toplumda duyguların bastırılmasına yönelik eğilimlere değinilen programda, asıl meselenin düşünmek değil, düşünerek hissetmemeye çalışmak olduğu vurgulandı.

Programda, bireyin başkalarına söylediği anlayışlı ve destekleyici cümleleri kendisine de kurabilmesinin ruh sağlığı açısından öneminin yanı sıra sağlıklı yetişkinlik becerileri arasında, yaşanan olayların ardından durumu sağlıklı biçimde anlamlandırabilmenin, uygun ifadeler geliştirebilmenin ve duygularla temas edebilmenin yer aldığı aktarıldı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlikte katılımcılar, aşırı düşünme, kaygı ve günlük yaşamda zihni sakinleştirme yöntemleri hakkında merak ettiklerini yöneltme fırsatı buldu.