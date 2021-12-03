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Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika

Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı

03.12.2021 09:37

İstanbul'da önceki gün Kadıköy çevre yolu bağlantısında meydana gelen kazanın ardından bu sefer de aynı saatlerde Kartal'da kaza yaşandı. Sahil yolunda hızla ilerleyen otomobil taklalar atarak durabildi, sürücü yaralandı.

Saat 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinden Kadıköy istikametinde aşırı süratli olduğu iddia edilen Yusuf Kadir Şen idaresindeki 07 AIG 214 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yine refüj üzerindeki ağaca çarparak ters döndü. Kazada, sürücü Şen otomobilde sıkışırken yolcu koltuğundaki kardeşi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

KARDEŞİ BAŞINDAN AYRILMADI

İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşi ise bu sıralarda yaralının başından ayrılmadı.

ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE NEDEN OLDU

Kaza sonrası sahil yolunda çift yönlü trafik oluştu. Yolda önlem alan polis ekipleri ise çalışmaları izlemeye çalışan meraklı kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti. Kazada hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşırı süratli otomobil Kartal Sahil Yolu'nda taklalar attı: 1 yaralı
Aşırı süratli otomobil Kartal Sahil Yolu'nda taklalar attı: 1 yaralı
Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı

Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, Kadıköy, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika
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