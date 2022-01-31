ASIRLIK 'ASKER UĞURLAMA' GELENEĞİ - Son Dakika

BURDUR'un Gökçebağ köyünde askere gidecek 8 genç için uğurlama töreni düzenlendi.

Gökçebağ Köyü'nde 2022/1 tertip olarak askere gidecek 8 genç için köy meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Köy camisinde kılınan öğle namazının ardından askere gidecek 8 genç için meydanda dua edildi. Duanın ardından askere gidecek gençler törene gelen aile ve yakınlarıyla vedalaştı. Meydanda askere gidecekler gençler büyüklernin elini öpüp vedalaştıktan sonra, akşam da asker eğlencesiyle keyifli vakit geçirdi.

Asker uğurlama töreninin asırlardır sürdüğünü söyleyen Necmi Atay "Köyümüzde asker uğurlamalarına bütün köy halkı katılır. Askere gidecek gençlerimiz yalnız bırakmazlar. Gençlerimiz sağ salim vatan görevlerini tamamlayıp dönsünler" dedi. Gökçebağ Köyü Muhtarı Süleyman Pekşen ise "Köyümüzde uzun yıllardır bu gelenek devam ediyor. Yörük köyüyüz. Askerlerimiz gitmeden bir hafta önce duaları edilir, eğlenceleri düzenlenir. Tüm köylülerin daveti ile duası edilir. Asker adayları ile helalleşilir. Sağ salim gidip gelmeleri için bugün de askerlerimizin dualarını etmiş bulunmaktayız" diye konuştu.