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Aşk cinayeti kurbanı, kaza yaptığı için öldü sanılmıştı aslında vurulduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Aşk cinayeti kurbanı, kaza yaptığı için öldü sanılmıştı aslında vurulduğu ortaya çıktı

21.06.2021 11:38

İstanbul Ümraniye'de trafik kazasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bir kişinin otopsisinde vurulduğunu gören vatandaşlar harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan zanlı verdiği ifadede aynı kadına aşık oldukları için şahsı vurduğunu itiraf etti.

17 Haziran Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Ümraniye'de meydana gelen olayda iddiaya göre Durdu Ertürk, geçirdiği trafik kazası nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otopsiye gönderilen Ertürk'ün cenazesinde merhumun ayağından vurulduğu öğrenildi. Harekete geçen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde, şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği belirlenerek 19 Haziran Cumartesi günü ikametinde kıskıvrak yalanlayarak gözaltına alındı.

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AYNI KADINA AŞIK OLMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen Metin Ö. ifadesinde, aynı kadına aşık oldukları gerekçesiyle Ertürk'ü vurduğunu söyledi. Öte yandan, 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının arından adliyeye sevk edildi.

Aşk cinayeti kurbanı, kaza yaptığı için öldü sanılmıştı aslında vurulduğu ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ümraniye, Cinayet, Haziran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aşk cinayeti kurbanı, kaza yaptığı için öldü sanılmıştı aslında vurulduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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