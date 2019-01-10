Aşk İksiri Opera Sahnesi'nde

Ankara
Devlet Opera ve Balesi, Aşk İksiri operasını 12 Ocak'ta seyirciyle buluşturacak.
ADOB'tan yapılan açıklamaya göre, yazıldığından bu yana sayısız yorumla sahnelenen ve komik opera türünün en iyi örneklerinden sayılan Gaetano Donizetti
'ye ait olan Aşk İksiri; ilk kez 1832'de Milano
'da seyirci karşısına çıktı.
"Zengin kız fakir oğlan" hikayesi olan Aşk İksiri, Figen Ayhan Karakelle yorumuyla günümüze yakın bir zamanda, bir plaza ofisinde geçiyor.
Nezih Seçkin'in orkestra şefliğini yaptığı eserde, dekor Özgür Usta, kostüm Gazal Erten, koro şefi Giampaolo Vessella, ışık Fuat Gök imzası taşıyor.
Karakelle, sınıfsal temelli bir aşk hikayesini anlatan operayı, sınıfsal çerçeveye dayalı dramaturjik yapısını koruyarak sahnelediğini belirterek, "Herkesin daha fazlasını istediği bir dünyada ancak gerçek ve saf olanın arzuladığına ulaşabileceğinin hikayesi. Köyde geçen romantik bir hikaye izleme illüzyonunu, benzeri bir ofisten çıkıp gelen seyircinin karşısında bir ayna efekti oluşturarak ortadan kaldırmak, kendi yaşantısına paralel eylem yapısı ve görsel bir zemin hazırlayarak, seyirciye eserin özetine dair kısa bir yol göstermek hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.