Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi - Son Dakika
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Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

23.03.2022 17:13

- Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi Erzurum'un Aşkale ilçesinde öğleden sonra saat 14.30 sularında aniden başlayan kar yağışı ve tipi bir çok köy yolunun kapanmasına yol açtı.

- Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde öğleden sonra saat 14.30 sularında aniden başlayan kar yağışı ve tipi bir çok köy yolunun kapanmasına yol açtı. İlçe genelinde etkili olan tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Aşkale, Yeniköy, Çiftlik, Hatuncuk köyleri ile birlikte yaklaşık 30 köy grup yolunun bir çok noktası da kar ve tipi yüzünden kapandı.

Kaban Dağı mevkiinde tipiye yakalanan araç ve vatandaşlar Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın talimatı ile olay yerine Karla mücadele ekipleri gelerek kar temizleme işlemleri gerçekleştirip yolda kalan sürücüleri zor durumdan kurtardı.

Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi
Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi
Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

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Hisarcık, Erzurum, Aşkale, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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