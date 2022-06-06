Asker eğlencelerinde yolu kapatıp meşale yaktılar

İSTANBUL'da, 4 ilçede düzenlenen asker eğlencelerinde, otomobillerle konvoy yapan gruplar yolu kapatıp meşale yaktı. Esenler'deki asker eğlencesinde ise iki grup arasındaki kavgayı çevredekiler ayırdı.

Pendik, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de asker eğlencesi yapan grup konvoy yaptı. Otomobillerini durdurarak yolu kapatıp meşale yakan gruba, diğer sürücüler kornalarını basılı tutarak tepki göster. Esenler Atışalanı Mahallesi'nde ise dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden grupları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.