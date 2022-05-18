Asker eğlencesinde tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

ANTALYA'da, asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle başına saçma isabet eden Mehmet Bulut (21) yaralandı.

Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde dün saat 22.00 sıralarında asker eğlencesi yapılırken, V.K.'nin (21) av tüfeğiyle rastgele açtığı ateşle Mehmet Bulut başından yaralandı. Saçmaların isabet etmesiyle yerde kalan Mehmet Bulut'un yardımına çevredekiler koştu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Jandarmanın gözaltına aldığı V.K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.