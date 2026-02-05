Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı - Son Dakika
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
05.02.2026 09:34
Askere giden genç, sevgilisinden gelen ''bitti'' mesajıyla ayrılığı öğrendi; yaşadığı hayal kırıklığını Cem Adrian'ın şarkı sözleriyle veda ederek paylaştı.

Vatani görevini yapmak üzere askere giden bir gencin yaşadığı ayrılık, sosyal medyada gündem oldu. Altı ay sürecek askerliği sırasında sevgilisinden gelen mesajla ilişkisinin bittiğini öğrenen genç, yaşadığı hayal kırıklığına Cem Adrian'ın şarkı sözleriyle karşılık verdi.

"İSTEMİYORUM, BİTTİ"

Paylaşılan mesajlaşmada, gencin "İstemiyor musun beni?" sorusuna sevgilisinin "İstemiyorum, bitti" yanıtını verdiği görülüyor. Nedenini soran gence ise "Artık seni sevmiyorum, bana sıkıcı geliyorsun" ifadeleriyle karşılık veriliyor.

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

CEM ADRİAN'IN ŞARKISIYLA VEDA ETTİ

Bu sözler karşısında son bir şey söylemek istediğini belirten genç, Cem Adrian'ın "Seni kendimden sakınıp başka bir kalbe emanet ettim" dizelerini paylaşarak sevgilisine veda ediyor ve "Hoşça kal sevdiğim" mesajıyla konuşmayı noktalıyor. Duygusal mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı askerde yaşanan bu ayrılığa üzüldüğünü belirten yorumlar yaptı.

    Yorumlar (8)

  • sait turk sait turk:
    bunu Asker,mi paylaşmış??? vazgeçin artık yahu 40 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    "giden gitsin sen şarkılar söyle içinden" 38 0 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Tüh tüh ki tüh 28 2 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    istemiyeni, istemiceksin. 30 0 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    bırakın bu showlari.Hepiniz artist oldunuz a.k 27 2 Yanıtla
