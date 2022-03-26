Son dakika haberi... Askersiz statüdeki Sisam Adası'nda Yunan komandolarından geçit töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Askersiz statüdeki Sisam Adası'nda Yunan komandolarından geçit töreni

26.03.2022 17:52

Son dakika haberi: Yunanistan'da komandolar, Lozan Antlaşması'na göre askersiz statüde olan Sisam Adası'ndaki geçit töreninde yürüdü.

Yunanistan'da komandolar, Lozan Antlaşması'na göre askersiz statüde olan Sisam Adası'ndaki geçit töreninde yürüdü.

Atina yönetiminden tepki çeken bir hamle geldi. Lozan Antlaşması'na göre askersiz statüde olan Sisam Adası'nda 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında geçit töreni düzenlendi. Yunan komandolarının yürüdüğü törene katılan Sisam Adası Vali Yardımcısı Vasilis Panourakis, yaptığı konuşmada, "Yunan savaşçılarımızın idealleri ve ruhları, en güçlü miras olmanın yanı sıra tükenmez bir değer kaynağı olmuş ve kaçınılmaz olarak dünya tarihini etkilemiştir. Etkilemeye de devam etmektedir" dedi.

SİSAM ADASI GAYRİ ASKERİ STATÜDE

Sisam Adası, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947'de imzalanan Paris Anlaşması ile Ada'da kolluk ve jandarma kuvveti dışında asker bulundurulmaması hükmüne bağlandı. Ancak 1960 yılından sonra Yunanistan, antlaşmalara uymayarak adalara asker ve mühimmat göndermeye başladı. Türkiye'den ilk tepki 29 Haziran 1964'te Yunanistan'a nota verilerek gösterilmiş olsa da Yunanistan'ın adaları silahlandırması hız kesmedi.

(Muhammed İkbal Hatunoğlu/İHA)

YORUMLAR
500
Türk komandoları İslamabad'daki Pakistan Milli Günü için yapılan askeri geçit törenine katıldı Türk komandoları İslamabad'daki Pakistan Milli Günü için yapılan askeri geçit törenine katıldı İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde İSLAMABAD - Türk komandosu Pakistan Milli Günü geçit töreninde

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Askersiz statüdeki Sisam Adası'nda Yunan komandolarından geçit töreni - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Ukraynalı mülteci sordu, Biden Putin hakkında konuştu: O bir kasap
20:12 Cahit Göncü'den büyük gaf! Dursun Özbek'i rahmetle andı, "Ben yaşıyorum" sesleri gelince ne yapacağını bilemedi
20:08 Eski eşini ve kızını öldüren adam, 4 gün sonra her şeyi itiraf etti
19:26 Umutlandıran asgari ücret açıklaması! AK Partili Kurtulmuş: İlave zam yapılabilir
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
19:18 Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li sunucu Hadley Gamble arasında gerginlik yaşandı: Cevap fırsatı vermiyorsunuz
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 20:41:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Askersiz statüdeki Sisam Adası'nda Yunan komandolarından geçit töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement