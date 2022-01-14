ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi - Son Dakika

ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi

ANKARA - ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kalecik'te saniyede 20 litre su alınabilen kuyu ve "Eşmedere Grup Köy Projesi" kapsamında döşenen 29 kilometrelik iletim hattı ile 8 uzak mahallenin içme suyu sorununun çözüldüğünü açıkladı.

Başkent genelinde devam eden içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için hizmet atağını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, Kalecik ilçesinde de yıllardır çözülemeyen su sorununu çözüme kavuşturdu. Eşmedere Mahallesi'nde 92 metrelik sondaj kuyusu açarak "Eşmedere Grup Köy Projesi" ile 29 kilometre içme suyu iletim hattı imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri, Tavşancık, Kuyucak, Yeşilöz, Koyunbaba, Şemsettin, Beykavağı, Yüzbey ve Eşmedere Mahallesi sakinlerini sağlıklı ve kaliteli içme suyu ile buluşturdu.

"Halk sağlığını tehdit eden asbestli borular iptal edildi"

Teknik ekibiyle birlikte Eşmedere Mahallesi'ni ziyaret eden ve bölge muhtarlarıyla bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yeni yapılan su deposunda incelemelerde bulundu. Altyapı atağı başlattıkları Ankara'da merkez ve ilçelerde toplum sağlığını koruyan çalışmalara da öncelik verdiklerini belirten Öztürk, "Kanserojen asbestli hatların şehir şebeke sisteminden temizlenmesi çalışmalarımız Ankara genelinde sürüyor. Bu çerçevede Kalecik merkezde 26 kilometrelik asbestli boruyu iptal ettik ve yeni hat çektik" dedi.

Önceki kuyu baraj havzasında kaldı

Eşmedere Grup Köy Projesi'ne ilişkin bilgi veren Öztürk, Eşmedere Mahallesi'ni besleyen sondaj kuyusunun Koyunbaba Baraj havzasında kalması nedeniyle mahallede yeni bir sondaj kuyusu açıldığını söyledi. 92 metre derinliğindeki yeni sondaj kuyusundan saniyede 20 litre verim elde edildiğini ifade eden Öztürk, "Bu miktar Eşmedere Mahallesi'nin su ihtiyacının üzerinde olduğu için buradan Tavşancık, Kuyucak, Yeşilöz, Koyunbaba, Şemsettin, Beykavağı ve Yüzbey mahallelerine de su aktaralım istedik. Bu köylerde daha önce yapılan etüt çalışmalarında su kaynağı elde edilememiş, edildiğinde ise suyun kimyasal analiz sonuçları içilebilir nitelikte çıkmamıştı" diye konuştu.

Merkeze uzak 8 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Açılmış olan sondaj kuyusunun verimi saniyede 20 litre iken, söz konusu 8 mahallenin toplam su ihtiyacının saniyede 6,14 litre olarak hesaplandığını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASKİ olarak yer altı suyunun daha verimli ve ekonomik kullanımını amaçladık. Merkeze uzak 8 mahalleye toplamda saniyede 8,19 litre su terfi edilirken, ayrıca bu mahallelere muhtelif çaplarda toplam 29 kilometre iletim hattı döşendi. Eşmedere sınırında bulunan kuyudan önce Eşmedere Mahallesi deposuna su aktarılmaya, oradan da tek pompa ile en yüksek kotta bulunan Tavşancık Mahallesi deposuna su taşınmaya başlandı. Tavşancık deposundan da cazibe ile geri kalan 6 mahalleye su iletilir hale gelindi. Bölgede hobi bahçelerine ise abonelik vermiyoruz, çünkü önceliğimiz halkın içme suyu."

ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 ay içinde faaliyete geçmesi planlanan Eşmedere Mahallesi'ne 200 metreküp, Yeşilöz Mahallesi'ne 100 metreküp ve Yüzbeyi Mahallesi'ne de 50 metreküp kapasiteli yeni depolar yaptı.