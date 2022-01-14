Üye Girişi
ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi - Son Dakika

ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi

14.01.2022 14:04

ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kalecik'te saniyede 20 litre su alınabilen kuyu ve "Eşmedere Grup Köy Projesi" kapsamında döşenen 29 kilometrelik iletim hattı ile 8 uzak mahallenin içme suyu sorununun çözüldüğünü açıkladı.

ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi

ANKARA - ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kalecik'te saniyede 20 litre su alınabilen kuyu ve "Eşmedere Grup Köy Projesi" kapsamında döşenen 29 kilometrelik iletim hattı ile 8 uzak mahallenin içme suyu sorununun çözüldüğünü açıkladı.

Başkent genelinde devam eden içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için hizmet atağını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, Kalecik ilçesinde de yıllardır çözülemeyen su sorununu çözüme kavuşturdu. Eşmedere Mahallesi'nde 92 metrelik sondaj kuyusu açarak "Eşmedere Grup Köy Projesi" ile 29 kilometre içme suyu iletim hattı imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri, Tavşancık, Kuyucak, Yeşilöz, Koyunbaba, Şemsettin, Beykavağı, Yüzbey ve Eşmedere Mahallesi sakinlerini sağlıklı ve kaliteli içme suyu ile buluşturdu.

"Halk sağlığını tehdit eden asbestli borular iptal edildi"

Teknik ekibiyle birlikte Eşmedere Mahallesi'ni ziyaret eden ve bölge muhtarlarıyla bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yeni yapılan su deposunda incelemelerde bulundu. Altyapı atağı başlattıkları Ankara'da merkez ve ilçelerde toplum sağlığını koruyan çalışmalara da öncelik verdiklerini belirten Öztürk, "Kanserojen asbestli hatların şehir şebeke sisteminden temizlenmesi çalışmalarımız Ankara genelinde sürüyor. Bu çerçevede Kalecik merkezde 26 kilometrelik asbestli boruyu iptal ettik ve yeni hat çektik" dedi.

Önceki kuyu baraj havzasında kaldı

Eşmedere Grup Köy Projesi'ne ilişkin bilgi veren Öztürk, Eşmedere Mahallesi'ni besleyen sondaj kuyusunun Koyunbaba Baraj havzasında kalması nedeniyle mahallede yeni bir sondaj kuyusu açıldığını söyledi. 92 metre derinliğindeki yeni sondaj kuyusundan saniyede 20 litre verim elde edildiğini ifade eden Öztürk, "Bu miktar Eşmedere Mahallesi'nin su ihtiyacının üzerinde olduğu için buradan Tavşancık, Kuyucak, Yeşilöz, Koyunbaba, Şemsettin, Beykavağı ve Yüzbey mahallelerine de su aktaralım istedik. Bu köylerde daha önce yapılan etüt çalışmalarında su kaynağı elde edilememiş, edildiğinde ise suyun kimyasal analiz sonuçları içilebilir nitelikte çıkmamıştı" diye konuştu.

Merkeze uzak 8 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Açılmış olan sondaj kuyusunun verimi saniyede 20 litre iken, söz konusu 8 mahallenin toplam su ihtiyacının saniyede 6,14 litre olarak hesaplandığını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASKİ olarak yer altı suyunun daha verimli ve ekonomik kullanımını amaçladık. Merkeze uzak 8 mahalleye toplamda saniyede 8,19 litre su terfi edilirken, ayrıca bu mahallelere muhtelif çaplarda toplam 29 kilometre iletim hattı döşendi. Eşmedere sınırında bulunan kuyudan önce Eşmedere Mahallesi deposuna su aktarılmaya, oradan da tek pompa ile en yüksek kotta bulunan Tavşancık Mahallesi deposuna su taşınmaya başlandı. Tavşancık deposundan da cazibe ile geri kalan 6 mahalleye su iletilir hale gelindi. Bölgede hobi bahçelerine ise abonelik vermiyoruz, çünkü önceliğimiz halkın içme suyu."

ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 ay içinde faaliyete geçmesi planlanan Eşmedere Mahallesi'ne 200 metreküp, Yeşilöz Mahallesi'ne 100 metreküp ve Yüzbeyi Mahallesi'ne de 50 metreküp kapasiteli yeni depolar yaptı.

ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi
ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi
ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi

YORUMLAR
500

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Eşmedere, Kalecik, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi - Son Dakika


Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu         
12:38
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26

Son Dakika Haberleri
14:06 Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu
14:04 Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!
13:50 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
13:02 Konya'da aynı aileden 7 kişi katledilmişti! Aileden tek sağ kalan kişi sanığa bağırdı: İlişkinizi biliyoruz!
12:46 Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
12:39 Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı
12:36 Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli!
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 14:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: ASKİ, Kalecik'e 29 kilometrelik içme suyu hattı döşedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement