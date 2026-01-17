ASKON, DEİK Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ASKON, DEİK Genel Kurulu'na Katıldı

ASKON, DEİK Genel Kurulu\'na Katıldı
17.01.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON, DEİK Genel Kurulu'nda Türkiye'nin ticaret ağlarını güçlendirme hedefiyle yer aldı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri 2025 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu ileriye taşıyacak işbirliklerinin ele alındığı kurulda, uluslararası ticari diplomasi alanında önemli bir temsile imza attı.

Şube Başkanı Onur Kacar ve dernek yönetimi, Çin, Lübnan, Mali, Kırgızistan, Ekvator Ginesi, Gana, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Gine ve Romanya İş Konseyleri Yürütme Kurullarında üye olarak görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kacar, dernek olarak üstlendikleri görevin yalnızca bir temsil değil, aynı zamanda stratejik bir sorumluluk olduğunu bildirdi.

Antalya merkezli firmaları küresel ticaret ağlarının aktif bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını aktaran Kacar, "Uluslararası iş konseylerinde yer alarak üyelerimizin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmayı, yatırım ve ticaret fırsatlarını sahada birebir temaslarla güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmaların, Türkiye'nin dış ticaret hacminin artırılmasına katkı sunacağının öngörüldüğünü belirten Kacar, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların, özellikle Antalya merkezli firmaların küresel pazarlara erişimini güçlendirmesi bekleniyor. DEİK çatısı altında yürütülecek yeni dönem faaliyetlerinin, Türkiye'nin dış ticaret hacminin artırılmasına, özel sektör diplomasisinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir uluslararası ekonomik işbirliklerinin tesis edilmesine önemli katkılar sunacağı öngörülüyor."

Kaynak: AA

Diplomasi, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON, DEİK Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
21:59
Gaziantep FK’den Galatasaray’a çelme
Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 23:18:18. #7.11#
SON DAKİKA: ASKON, DEİK Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.