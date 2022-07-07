Aslan ve timsah, sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi

Doğanın en güçlü iki hayvanı olarak bilinen aslan ve timsahın karşılaşmasına çoğu zaman rastlanmıyor. Fakat bu sefer aslan ve timsah, sığ suda karşı karşıya geldi.

ÖNCE TEKTİ, SONRA ARKADAŞLARI GELDİ

Aslan ilk olarak timsahla teke tek karşı karşıya geldi. İkili arasında kısa süreli bir arbede yaşanmasının ardından aslanın arkadaşları da olaya müdahil oldu.

TİMSAH BOYUN EĞMEDİ

Ancak timsah, tüm zorlu şartlara rağmen rakiplerine boyun eğmedi ve zorlu doğa şartlarında hayatta kalmayı baiardı. İşte bu anlar çok sayıda izlenme aldı.