Son dakika haberi: Assos'taki kaya ıslahı projesine yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Assos'taki kaya ıslahı projesine yürütmeyi durdurma kararı

24.02.2022 20:05

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Liman'da geçtiğimiz Nisan ayında başlayan 'Kaya Islah Projesi'ne İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Liman'da geçtiğimiz Nisan ayında başlayan 'Kaya Islah Projesi'ne İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kaya Islah Projesi', Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce geçen 26 Mart'ta ihale edilmişti. 500 günlüğüne kapanan Assos Antik Liman'da 19 tesis kapatılarak tahliye edilmişti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Assos Dostları'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı dava sonucunda, Çanakkale İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, "Geç gelen bir karar olsa da sevinçliyiz. Bizler de, projenin uygulanması sırasında 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanında ortaya çıkan büyük yıkım üzerine, 'Assos Antik Liman mevkiinde kaya düşmesi tehlikesini gidermek amacıyla hazırlanan teknik rapor, önlem projesi ve uygulama projesinin uygun olduğuna' dair Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.12.2020 tarih ve 6603 sayılı kararının 1'inci derece tarihi ve doğal sit alanları ile ilgili ilke kararlarına aykırı olduğu ve hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile kararın iptali için dava açmıştık. Mahkeme, Antik Limandan Behramkale Köyü'ne kadar uzanan alanın tamamının 1'inci derece arkeolojik sit ve yer yer de 1'inci derece doğal sit alanı, Antik Limanın bulunduğu bölgenin ise arkeolojik kentsel sit alanı olduğunu belirterek, afet durumlarında 1'inci derece sit alanlarında zemine en az müdahale edilmesi gerektiği, kararda süre bulunmadığı, bilim kurulu oluşturulmadan karar verildiği, gerekçeleriyle Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının bu konudaki 658 ve 562 sayılı İlke kararlarına aykırı olduğuna hükmederek, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkemenin verdiği bu karar en başından bu yana duyduğumuz bilimsel ve hukuksal kaygıları doğrulamıştır. Amacın dışına çıkılarak Assos'un doğal ve kültürel peyzajı katledilmiştir. Halihazırda ortaya çıkan durumu alana girişin yasak olması nedeniyle detaylı incelememiz mümkün olmamakla birlikte, uzaktan yaptığımız tespitlerle mevcut durumun çevresel ve yaşamsal riskler oluşturduğuna dair ciddi kaygılarımız vardır. Bu kaygılarımızın giderilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için konusunda uzman bilirkişilerce 'durum tespiti' yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bölge halkımızın, köylülerin ve turizmcilerin inşaat nedeniyle maruz kaldıkları gelir kaybından bizler de endişeliyiz ve alanın bir an önce turizme açılmasını istemekteyiz. Diğer yandan Assos'un doğal ve kültürel değerler olmadan bölgedeki turizmin de değeri kalmayacaktır. Yapılan yanlışlardan geri dönülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için gerekli bilimsel araştırma ve uygulamalar acilen yerine getirilmelidir" açıklamasında bulundu.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Son dakika haberi: Assos'taki kaya ıslahı projesine yürütmeyi durdurma kararı
Son dakika haberi: Assos'taki kaya ıslahı projesine yürütmeyi durdurma kararı
Son dakika haberi: Assos'taki kaya ıslahı projesine yürütmeyi durdurma kararı
Son dakika haberi: Assos'taki kaya ıslahı projesine yürütmeyi durdurma kararı
Son dakika haberi: Assos'taki kaya ıslahı projesine yürütmeyi durdurma kararı

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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Çanakkale, Nisan, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Assos'taki kaya ıslahı projesine yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika


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