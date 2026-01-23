Astor Enerji'den 150 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Astor Enerji'den 150 Milyon Dolar Yatırım

23.01.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astor Enerji, Sincan'daki sanayi bölgelerine 150 milyon dolar yatırımla üretim kapasitesini artıracak.

Astor Enerji, Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki üretim kapasitesini genişletmek amacıyla yaklaşık 150 milyon dolarlık yeni yatırım kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli lider transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji'nin sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda hayata geçireceği yeni yatırım, şirketin cirosuna yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

Bu kapsamda Astor Enerji'ye ait toplam 228 bin metrekarelik alana sahip arsanın bir bölümü üzerinde inşa edilen Faz 1 Anahtarlama Ürünleri Fabrikası ile Faz 2 İletken Üretim Fabrikası inşaatı yaklaşık yüzde 95 oranında tamamlanarak, kurulum, montaj ve devreye alma çalışmalarına başlandı.

Küresel ölçekte, özellikle Amerika pazarı başta olmak üzere artan elektrik enerjisi ihtiyacı doğrultusunda Astor Enerji, şirketin ürettiği ürünlere yönelik talebin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinin öngörüldüğünü, bu doğrultuda, şirkete ait genişleme alanında yer alan arsada "Faz 3 Yüksek Güç Transformatör Fabrikası" ve "Faz 4 Yüksek Güç Mekanik Fabrikası" inşaatlarının projelendirilmesi ve yapımına yönelik çalışmalara başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Yaklaşık 150 milyon dolar tutarındaki bu yeni yatırımla, yıllık 32 bin megavolt amper (MVA) olan güç transformatörü üretim kapasitesinin 100 bin MVA'ya, yıllık 18 bin MVA olan güç mekanik fabrika üretim kapasitesinin ise 108 bin MVA'ya çıkarılması hedefleniyor.

Tam kapasiteye ulaşılması halinde söz konusu yatırımın Astor Enerji cirosuna yaklaşık 1 milyar dolar ilave katkı sağlaması bekleniyor. Yeni yatırımların inşaat ve teknik altyapı çalışmalarının 2026 sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

Küresel büyüme stratejisine güçlü katkı

Astor Enerji, bu yeni yatırımla uluslararası pazarlardaki etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor. Amerika başta olmak üzere Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya'da geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdüren şirket, ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Yeni yatırım, şirketin yalnızca bugünün değil, geleceğin enerji altyapılarına yönelik çözümler geliştirme vizyonunun da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Astor Enerji olarak şirketin büyümesini planlı, sürdürülebilir ve katma değer odaklı yatırımlarla desteklediklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz bu yeni yatırım, üretim gücümüzü ve küresel pazarlardaki rekabet avantajımızı önemli ölçüde artıracak. Amacımız, kaliteli, verimli ve uzun ömürlü ürünlerimizle enerji sektörüne kalıcı değerler kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astor Enerji'den 150 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Teoman’dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı

09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 09:37:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Astor Enerji'den 150 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.