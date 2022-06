ASUS, yeni mini PC modellerini duyurdu!

ASUS ExpertCenter PN64ASUS ExpertCenter PN52İşletim SistemiWindows 11 64-bit Windows 11 Pro 64-bit veya işletim sistemi olmadanCPU (cTDP: 35 W)Intel® Core™ i7-12700H Intel® Core™ i5-12500H Intel® Core™ i3-1220PAMD Ryzen™ 9 5900HX AMD Ryzen™ 7 5800H AMD Ryzen™ 5 5600HYonga setiEntegreGrafik işlemciEntegre Intel® UHD (i3) veya Intel® Iris® Xe (i5, i7)Entegre AMD Radeon™Bellek2 x SO-DIMM DDR5-4800 MHz (1 x 8 GB ila 2 x 32 GB)2 x SO-DIMM DDR4-3200 MHz bellek (1 x 4 GB ila 2 x 32 GB)Depolama1 x SATA 6 Gb/s 1 x M.2 2280 for PCIe® 4.0 x4* *NVMe® desteği verir1 x SATA 6 Gb/s 2 x M.2 2280 for PCIe® Gen 3×4* ** *NVMe® desteği verir ** SATA bağlantısı kullanılıyorsa ikinci M.2 yuvası yalnızca PCIe® 3.0 x2 desteği verir.Kablosuz AğIntel® AX211 WiFi 6E veya MediaTek MT7922 WiFi 6E Bluetooth® 5.2 (2×2)AMD RZ616 WiFi 6E veya MediaTek MT7921 WiFi 6 B Bluetooth® 5.2 (2×2)LAN10/100/1000/2500 Mbps Intel® I225V10/100/1000/2500 Mbps RTK8125B veya RTK 8125BG

ArayüzÖn Giriş Çıkışlar1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x ses jakı (Hat çıkışı, Mikrofon girişi, Kulaklık çıkışı)1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C® 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x ses jakı (Hat çıkışı, Mikrofon girişi, Kulaklık çıkışı)Yan Giriş Çıkışlar1 x Kensington Kilit yuvası1 x Kensington Kilit yuvasıArka giriş çıkışlar1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® (DisplayPort™ 1.4, PD girişi desteği) 2 x HDMI® 2.0 bağlantı noktası 1 x yapılandırılabilir giriş (seçenekler: HDMI® 2.1, DisplayPort™ 1.4, VGA, COM, Intel® 2.5 Gbps LAN) 1 x Intel 2.5 Gbps RJ45LAN 1 x kilit halkası 1 x DC girişi1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® (DisplayPort™ 1.4, PD girişi desteği) 2 x HDMI® 2.1* 1 x yapılandırılabilir giriş (seçenekler: DisplayPort™ 1.4 or 1.2, HDMI® 2.1, COM/ VGA, Intel® 2.5 Gbps LAN) 1 x Realtek 2.5 Gbps RJ45 LAN 1 x kilit halkası 1 x DC girişi *HDMI bağlantı noktası 60 Hz'de 4K çözünürlüğe destek verir, HDCP 1.4 ve 2.3 olmak üzere tam HDR desteği sunarTPMfTPM 2.0 veya yerleşik TPM 2.0 modülü (tercihe bağlı)Güç120 W Güç Adaptörü (i7-12700H, i5-12500H) 90 W Güç Adaptörü (i3-1220P)120 W güç adaptörüFiziksel Boyutlar120 x 130 x 58 mm (0,9 litre)Ağırlık1 kg (2,5 inç HDD dahil) Kaynak: Shiftdelete

