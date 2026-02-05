Asya Borsalarında Teknoloji Hisselerinde Sert Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Teknoloji Hisselerinde Sert Düşüş

05.02.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka endişeleri ve yüksek değerleme kaygıları Asya borsalarında teknoloji hisselerini etkiledi.

Asya borsalarında, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de yoğun bilanço sezonunda şirketlerin açıklamaları ve yatırımcıların bilançoları değerlendirmesinin etkisiyle ABD pay piyasalarında yüksek volatilite görülüyor.

Yatırımcıların yapay zeka harcamalarını devasa bulması ve söz konusu harcamaların bazı şirketlerin finansal yapısına zarar verebileceğini değerlendirmesinin yanı sıra yarışa dahil olan yeni ürünlerin pazar payında ve iş modelinde ciddi değişimlere yol açabileceği beklentisi öne çıkıyor.

Çip üreticisi Advanced Micro Devices'ın (AMD) finansal sonuçlarının yapay zeka harcamalarından beklenen verimi alamayacağı ve devasa harcamaların sürdüğüne işaret etmesi sonrası hisseleri yüzde 17,3 geriledi. Söz konusu satışlar sektör geneline yayıldı.

Öte yandan, ABD'li Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarında görev yapabilecek yeni bir yapay zeka aracını duyurması sonrası bazı şirketlerin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceğine yönelik kaygıların artmasıyla özellikle yazılım şirketlerinin hisseleri baskı altında kalmaya devam etti.

ABD endekslerinde teknoloji hisselerinde dün görülen satıcılı seyir Asya tarafına da taşındı.

Asyalı teknoloji hisselerinde sert satış baskısı görüldü

Asya tarafında, yapay zekanın yazılım şirketlerini etkileyeceğine yönelik endişelerin yanı sıra şirketlerin devasa yapay zeka yatırımlarından beklenen getiriyi elde edememeleri sektöre yönelik sert satış baskısında etkili oluyor.

Yapay zeka için kritik rol oynayan yarı iletken endüstrisi şirketlerinde de satış baskısı öne çıkarken bölge genelindeki teknoloji hisselerinde yüzde 5'i aşan kayıplar görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 5,9, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 4,8 ve yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3,1 değer kaybıyla işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,9 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 4,8 kayıpla alıcı buldu. Çin ve Hong Kong tarafında da benzer bir görünüm öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 53.895,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,9 azalışla 5.163,6 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 4.076 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 kayıpla 26.784 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 83.433 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Teknoloji Hisselerinde Sert Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:25:43. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Teknoloji Hisselerinde Sert Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.