Asya Borsalarında Yüksek Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Yüksek Seyir

27.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsaları yarı iletken hisselerindeki artış ve jeopolitik risklerin dengelenmesiyle yükseliyor.

Asya borsalarında, yarı iletken hisselerindeki alıcılı seyir ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin küresel risk iştahını artırmasıyla pozitif seyir izleniyor.

Bölgedeki yarı iletken hisselerindeki primler dikkati çekerken ABD'nin önemli yarı iletken imalatçılarından Intel'in bilançosu sonrası ABD endekslerinde yarı iletken tarafında ortaya çıkan satış baskısı yeni ürün ve yatırım haberlerinin ardından yerini alış ağırlıklı bir seyre bıraktı.

Dün Nvidia'nın yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından CoreWeave'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi. Microsoft'un hisseleri de yeni nesil yapay zeka çipi "Maia 200"ü tanıtmasının ardından yüzde 1 arttı.

ABD tarafında yarı iletken sektörüne yönelik olumlu haber akışının etkisiyle Japonya ve Güney Kore'de işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler yüzde 7'yi aştı.

Trump, Güney Kore'ye yönelik tarifeleri artırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurdu.

Ticaret anlaşmalarının ABD için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu anlaşmaların her birinde üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti.

Trump, ticaret ortaklarından da aynı yaklaşımı beklediklerini kaydederek, Güney Kore parlamentosunun ABD ile yaptığı anlaşmaya uymadığını ileri sürdü.

Bölge piyasalarında alış ağırlıklı seyir dikkati çekerken Trump'ın Güney Kore'ye yönelik tarife adımının etkilerinin sınırlı olduğu takip ediliyor.

AB ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşmasının duyurulması bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşmasının olacağına ilişkin haber akışı da bölgedeki yatırımcıların odağında bulunuyor.

Uzun zamandır yapılması beklenen ticaret anlaşmasının Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 53.294 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 artışla 5.085 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.147 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 primle 27.109 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 81.675 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Yüksek Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Deve kuşu trafiği altüst etti Deve kuşu trafiği altüst etti
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
“Hasretinle Yandı Gönlüm“ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı "Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı
İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
10:20
Fenerbahçe’ye Kerem şoku UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:16
Türk tekstil devi satışa çıkarıldı İşte fiyatı
Türk tekstil devi satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
06:59
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 10:53:08. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Yüksek Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.