Asya'nın Kalkınma Rolü Vurgulandı
Asya'nın Kalkınma Rolü Vurgulandı

22.01.2026 13:57
Çin, Asya'nın küresel kalkınmadaki önemini vurguladı ve diyalog yoluyla işbirliğini savundu.

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, çalkantılı ve değişken dünyada Asya'nın küresel kalkınmadaki başarının önde gelen merkezlerinden olduğunun geniş çaplı kabul gördüğüne dikkat çekerek, kolay elde edilmeyen bu statünün tüm taraflarca özenle korunması gerektiğini söyledi.

Çin'i örnek gösteren Guo, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerinin el üstünde tutulması, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve ülkeler arasındaki farklılık ve anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini kararlılıkla savunduklarını belirtti.

Guo, kalkınmayı teşvik etmek üzere tüm ülkelerle işbirliği yapıp, ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşası yönünde çaba gösterdiklerini ifade etti.

Guo, komşularıyla uyum, güvenlik ve refahı teşvik etmeye kararlılıklarını sürdüreceklerini, komşuluk diplomasisinde dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerine bağlı kalacaklarını ve barışçıl, güvenli, müreffeh, güzel ve dostane bir ortam oluşturmak üzere çaba göstereceklerini söyledi.

Guo, "Farklılıkları bir kenara bırakıp diyalog ve istişare yoluyla ortak zemin arayarak, ortak güvenlik ilkesini esas alan, Asya'ya özel bir güvenlik modelinin inşasını teşvik etmek üzere ilgili ülkelerle çalışacak ve uluslararası barış ve huzuru ortaklaşa koruyacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua

