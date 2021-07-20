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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

20.07.2021 17:15
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 57'si yurt dışı kaynaklı 65 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 342 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 98 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde salgında son 24 saatte 7 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 966 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 yeni vaka görüldü, 4 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 453'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 773 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 36'sı yurt dışı kaynaklı, 1278 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısının 180 bin 481'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 59'a çıktı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 516 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 517 bin 903'e ulaştı.

Salgında son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 26 bin 844'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 195 Kovid-19 vakası tespit edildiğini, bunun son ayların en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu duyurdu.

Toplam 63 bin 440 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 62 bin 532 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 305 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 502'ye, vaka sayısı 426 bin 475'e yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında müze, sinema, eğlence parkı, spor salonu ve yüzme havuzu gibi kuruluşların bugünden itibaren iki hafta boyunca tamamen kapatılması talimatı verildi.

Nepal

Nepal'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 202 vaka tespit edildi, 25 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 670 bin 953'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 607'ye ulaştı. Ülkede hastalığa yakalanan 634 bin 927 kişi iyileşti.

Bangladeş

Son 24 saatte 11 bin 579 vakanın görüldüğü ülkede virüse yakalanan 200 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 1 milyon 128 bin 889 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 18 bin 325 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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