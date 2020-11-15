Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1530 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 407 bin 838'e çıktı.??

Son 24 saatte virüs nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 832'ye yükseldi.?

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 374 bin 329 oldu.?

Bangladeş?

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1837 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 432 bin 333'e çıktı.?

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 6 bin 194'e yükseldi.??

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.?

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.?

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 119'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 19 kişi iyileşti.?

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 459'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmayan kentte, şimdiye kadar 108 kişi öldü.

Tayland?

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 874'e çıktığı ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 715 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 2 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 602'ye ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Sri Lanka

Sri Lankalı yetkililer, ülkenin farklı kentlerindeki en kalabalık 5 cezaevinde 437 mahkumun Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, en az 12 cezaevi personelinde de Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Ülkede şimdiye kadar 16 bin 583 Kovid-19 vakası saptanırken, virüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti.