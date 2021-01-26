Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 82 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 53'ü Heylongciang, 7'si Cilin, 5'i Hıbey, 2'si Pekin ve 2'si de Şanghay'da görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 197 vaka tespit edilirken, 82 bin 676 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 354 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 75 bin 875'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1371'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 64 bin 793 kişi sağlığına kavuştu.

Başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı, 25 Aralık'ta 1241 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 102 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 676 bin 838'e çıktı, 10 milyon 345 bin 945 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 153 bin 587'ye yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında en az 1,6 milyon kişiye aşı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1173 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 516 bin 166'yı buldu.

Son 24 saatte 94 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 386'ya, iyileşenlerin sayısı 475 bin 423'e yükseldi.

Yetkililer, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan türüne rastlandığını duyurdu.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu kapsamda, 10-14 yaş arasındaki çocuklara sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 515 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 532 bin 916 oldu.

Son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı da 8 bin 55'e ulaştı. ?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 14 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 366 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 66 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 64 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 10 bin 223'e yükseldi.

Bölgede virüs sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 172 kişinin öldüğü Hong Kong'da, virüs tespit edilen 9 bin 56 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 959 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 75 kişi yaşamını yitirirken, 959 yeni vakanın salgının başlangıcından beri görülen en büyük günlük artış olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 14 bin 646'ya çıktı, virüs saptanan 10 bin 982 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldü, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 890'a çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi öldü.

Tayvan'da sağlık yetkilileri, bir hastaneyle bağlantılı olduğu düşünülen daha önce tespit edilen 2 Kovid-19 vakası nedeniyle 5 bin kişiyi karantinaya aldı.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 290'a ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 2 bin 200 kişi de sağlığına kavuştu.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle başarılı bir mücadele sergileyen Yeni Zelanda, 27 Nisan 2020'de Kovid-19 vakası sayısını sıfırladığını duyurmuştu.