Ataç, Muttalipli kadınlar ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataç, Muttalipli kadınlar ile buluştu - Son Dakika

Ataç, Muttalipli kadınlar ile buluştu

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi sakini kadınlar ile bir araya geldi.

Ataç, Muttalipli kadınlar ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi sakini kadınlar ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen bilgilendirme toplantılarında Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç'ın bilgilendirme toplantılarında vatandaşlar ile buluştuğu son adres Muttalip Belde Evi oldu. Toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra Muttalip Orta, Emirler ve Koyunlar Mahalle Muhtarları ile çok sayıda kursiyer kadın katıldı.


Programda Tepebaşı Belediyesi'nin hizmete sunduğu merkezler ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, "Tepebaşı bölgesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sağlıktan spora, sanattan kültüre, sosyal projelerden rutin belediye hizmetlerine kadar pek çok alanda örnek uygulamalar gerçekleştiriyor, başarılı projeler hayata geçiriyoruz. Elimden geldiğince sizlerle de beraber olmaya çalışıyorum. 2013 yılıydı, Muttalip'e ilk Belde Evimizi açtık. Üst katta da belediye hizmetlerimiz devam ediyordu. Sonra baktık ki buraya sığmıyoruz, başka bir bina yapalım ve burayı tamamen Belde Evi yapalım dedik. 2019'dan itibaren de binamızı tamamen Belde Evi'ne çevirdik. 2019-2020 arasında yaklaşık bin 500 kursiyerimiz buradan faydalanmış, çok da iyi etmişler. 4 faklı branşımız sizlere sunuldu; dikiş-nakış, bilgisayar, aerobik ve saz. Ayrıca Muttalipli çocuklarımız için açtığımız 12 branş da ilgi görüyor. Yüzme, bilgisayar, gitar, İngilizce, kukla, satranç, matematik, ebru, drama kursları gibi branşlara gidiyor çocuklarımız. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Sizlerin desteği ile kentimizi daha güzel noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


"Yüzünüzün gülmesi çok önemli"


Başkan Ataç konuşmasının devamında kadınların mutlu olmasının önemine değinerek, "Sizlerin yüzünüzün gülmesi çok önemli. Çünkü kadınımızın yüzü gülerse, evdeki herkesin yüzü güler. Çocuğun da yüzü güler, eşinin de yüzü güler, aile büyüklerinin de yüzü güler. Buradan bakınca çok mutlu oluyorum çünkü Tepebaşı'nda kadınımızın yüzü gülüyor. Biz de kadınımızın emeğinin değerlenmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hanımeli Sokak, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Belde Evleri gibi proje ve merkezlerimizi, bu amaçla siz kadınlarımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.


Başkan Ataç daha sonra görseller eşliğinde Tepebaşı Belediyesi'nin Yaşam Köyü, Matematik Evi, Engelliler Montaj Atölyesi, Su Sporları Merkezi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Deneyimli Kafe, Alzheimer Merkezi gibi proje ve hizmetlerini kadınlara anlattı.


Katılımcılar da Başkan Ataç'a gerçekleştirdiği hizmetler ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti. Buluşma, kursiyer kadınlar ile çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Muttalip, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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