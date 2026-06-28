Atakan Çelik'e Teşekkür Belgesi

(ANKARA) - Sakarya Üniversitesi, gazeteci ve yazar Atakan Çelik'e, yüksek lisans tezinden kitaplaştırdığı "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü" adlı eseri nedeniyle teşekkür belgesi verdi. Belge, Sakarya Üniversitesi Mezunlar Buluşması kapsamında, akademik bir çalışmanın kitaplaşarak literatüre kazandırılması dolayısıyla takdim edildi.

Gazeteci ve yazar Atakan Çelik'in Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda hazırladığı "Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansı'nın Rolü" başlıklı tez, daha sonra araştırmaya dönüştürülerek kitap haline getirildi. Eserde, Anadolu Ajansı'nın Milli Mücadele dönemindeki kuruluşundan günümüze uzanan kurumsal tarihi, arşiv belgeleri, tarihi kaynaklar ve saha tanıklıklarıyla ele alındı.

Sakarya Üniversitesi Mezunlar Buluşması kapsamında düzenlenen programda, eserin akademik bir çalışmanın kitaplaşarak literatüre kazandırılmasına örnek teşkil etmesi dolayısıyla gazeteci-yazar Atakan Çelik'e, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Rektör Hamza Al, teşekkür belgesinde, "Üniversitemizde başarıyla tamamladığınız 'Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansı'nın Rolü' başlıklı yüksek lisans tezinizin, 'Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü' adıyla kitaplaşarak literatüre kazandırılmasından büyük memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.

Atakan Çelik, Sakarya Üniversitesi'nde hazırladığı "Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansı'nın Rolü" başlıklı tezini, Anadolu Ajansı arşivleri, tarihi belgeler, saha tanıklıkları ve akademik kaynaklarla zenginleştirilerek "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü" adıyla kitaplaştırdı. Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümü 6 Nisan 2026'da yayımlanan eserin ilk baskısı yaklaşık iki ay içinde tükendi. Kitap, Hayata Değer Katanlar Ödülleri kapsamında kültür ve sanata katkı alanında ödüle de layık görüldü.