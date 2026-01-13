Atakum BİLSEM\'den Uluslararası Başarı

Samsun'daki Atakum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), kültür ve sanat platformu "Arts for the Future" tarafından düzenlenen sanat ve inovasyon konulu uluslararası yarışmada 5 derece elde etti.

Uluslararası sanatçılardan oluşan jürinin değerlendirmesine, 26 ülkeden 20 bini aşkın eser başvurdu.

Atakum BİLSEM'den görsel sanatlar öğretmeni Davut Atar rehberliğinde yaptıkları resimlerle yarışmaya katılan öğrencilerden 13 yaşındaki Zeynep Türkoğlu ve 12 yaşındaki Kerem Kaya ikincilik, 14 yaşındaki Elif Azra Kara üçüncülük kazandı.

Atakum BİLSEM'in dünya grup üçüncülüğünü elde ettiği yarışmada Davut Atar ise "dünya öğretim ödülü"ne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren eserler, San Francisco'da açılacak sergide beğeniye sunulacak.

Atakum BİLSEM'de düzenlenen programa ödül kazanan öğrencilerle İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, merkez müdürü Hamza Tural, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Aydın, gazetecilere, Atakum BİLSEM öğrencilerinin uluslararası düzeyde önemli başarı elde ettiğini belirterek, emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Görsel sanatlar öğretmeni Davut Atar da öğrencileriyle Türkiye'yi temsil etmenin ve ödül almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yarışmanın bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Arşiv incelemelerine göre daha önce Türkiye'den bu ölçekte bir derece elde edilmedi. Yarışmaya katılma fikri, öğrencilerimin ilhamıyla ortaya çıktı. Öğrencilerimin resimlerine, tarzlarına ve üsluplarına göre araştırma yaptım ve buna uygun uluslararası yarışma belirledik. Aynı yıl içinde 5 ödül almak bizim için tarihi başarı oldu. Bu başarıyı Türk milletine ve ülkemize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kerem Kaya ise hayatla ilgili 20 kelime düşündüğünü ve bunları resminin tamamına yerleştirdiğini anlatarak, dünya ikinciliğinin kendisini çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını kaydetti.

Zeynep Türkoğlu da çalışmasını özgür yaklaşımla hazırladığını belirterek, "Kendi dünyamda olanları kağıda aktarmaya çalıştım. Bu derece beni daha iyisini yapma konusunda motive etti." diye konuştu.

Eserinde hayal gücünü ön plana çıkardığını vurgulayan Elif Azra Kara ise üçüncülüğü öğrenince çok mutlu olduğunu, şimdi birinci olmayı hedeflediğini söyledi.