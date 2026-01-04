Atakum\'da Bitkin Çakal Yavrusuna Bakım

SAMSUN'un Atakum ilçesinde polis ekibince bitkin vaziyette yerde yatarken bulunan çakal yavrusu, tedaviye alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'ndeki devriye görevi sırada 732. Sokak'ta çakal yavrusunun yolda bitkin halde yattığını gördü. Polis ekibinin telsiz anonsu üzerine bölgeye Doğa Koruma Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ile Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipleri sevk edildi. Polis ekibi tarafından soğuktan korunan yavru çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülen yavru çakalın, tedavisi sonrası doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.