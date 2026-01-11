Samsun'un Atakum ilçesinde, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Ünye İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı tespit edilen D.A. (48) gözaltına alındı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Cinsel İstismardan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?