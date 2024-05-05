Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi İstanbullulara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor - Son Dakika
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Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi İstanbullulara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor

Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi, 11 farklı branşta sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplayarak İstanbullulara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Merkezde uzman doktorlar tarafından muayene, fizik tedavi, rehabilitasyon ve diğer tıbbi hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca merkezde Psikoloji Destek Merkezi, Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Uyum Destek Merkezi gibi farklı sağlık birimleri de hizmet vermektedir. Merkez, faaliyet kapasitesi, konforu, donanımı ve randevu sistemiyle bölge halkı tarafından tercih edilmektedir.

05.05.2024 11:55
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(İSTANBUL)- Bünyesinde 11 branş bulunduran Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini tek çatı altında topladı. SGK güvencesi ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki tüm İstanbullulara, randevulu sistem ile ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi'nden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılan Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi de 14 Mart Tıp Bayramı'ndan bu yana hizmet vermeyi sürdürüyor.

TIBBİ HİZMETLER ÜCRETSİZ

Yenilenen ve yapımı İBB tarafından tamamlanan merkezin içerisinde SGK güvencesi ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki tüm İstanbullulara uzman doktorlar tarafından muayene, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği; aynı zamanda laboratuvar, radyoloji hizmetiyle diğer tıbbi hizmetlerin ücretsiz sağlandığı Darülaceze Tıp Merkezi bulunuyor.

FARKLI SAĞLIK BİRİMLERİNİ BARINDIRIYOR

Bünyesinde 6 bin metrekare kapalı alan, bir tanesi sedye asansörü olmak üzere iki adet asansör, konferans salonu, toplantı salonları ve 40 araçlık açık otoparkı barındıran Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi'nde; Darülaceze Tıp Merkezi'nin yanı sıra Psikoloji Destek Merkezi (PDM), Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Uyum Destek Merkezi (SUDEM) birimleri de hizmet veriyor.

Psikolojik Destek Merkezi'nde bireylerin problemlerinin çözülmesi, günlük yaşam kalitelerinin artırılması, bireysel gelişim ve sosyal uyumlarının sürdürülmesi amacıyla psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri verilirken; bakım ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bireylere yönelik Evde Sağlık Hizmetleri de bulunuyor.

Sosyal Uyum Destek Merkezi'nde (SUDEM) ise hastalara bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık, bireysel ve grup psikoterapisi, aile terapisi ile yakınlarına destek programları ve ergoterapi hizmetleri sunuluyor.

BEKLEME ALANI VE ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ODALARI MEVCUT

Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi'nin giriş katında randevu alan İstanbullular için oluşturulan bekleme alanı yer alıyor. Aynı zamanda hastaların çocuklarının eğlenceli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan oyun odaları da bulunuyor.

İSTANBULLULAR MEMNUN

Sağlık merkezi; faaliyet kapasitesi, sunduğu konfor, donanımlı oluşu, tedavide kullanılan araç gereçlerin yeterliliği, laboratuvar hizmetleri ve randevu sisteminin sorunsuz işleyişi sebebiyle bölge halkı ile çevre ilçelerde yer alan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Bölgede ihtiyaç duyulan birçok hizmeti tek çatı altında sağlayan merkezde, açıldığı 14 Mart tarihinden bu yana yaklaşık 7 binden fazla hastaya sağlık hizmeti verildi. İBB Darülaceze sakinleri de İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü gözetiminde ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini öncelikli olarak bu merkezde tedavi görerek karşılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi İstanbullulara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor - Son Dakika

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