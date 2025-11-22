Ataşehir'de Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ataşehir'de Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı

Ataşehir\'de Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı
22.11.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletli saldırganlar, güzellik merkezine ateş açtı; yaralanan yok, polis kaçanları arıyor.

Fenomen Sevim Alan'ın Ataşehir'deki güzellik merkezine motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

RASTGELE ATEŞ ETTİ

İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fenomen Sevim Alan'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fenomen Sevim Alan'ın güzellik merkezine silahlı saldırı
Kaynak: DHA

Sevim Alan, İstanbul, Ataşehir, Güvenlik, Güncel, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en çok göç veren kenti Nüfusun yüzde 40’ı şehri terk etti Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı
10 yaşında lise mezunu oldu: Okulu bitirmem 2 yılımı aldı 10 yaşında lise mezunu oldu: Okulu bitirmem 2 yılımı aldı
Emre Belözoğlu’ndan olay yaratacak bahis sözleri: Bizi yaktın diyorlar Emre Belözoğlu'ndan olay yaratacak bahis sözleri: Bizi yaktın diyorlar
Kütahya’da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
Arnavutköy’de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

09:42
Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
09:30
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı İşte çıkan sonuç
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
09:21
Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
08:57
Türkiye’nin yeni kanayan yarası Murat Övünç da dosyaya girdi
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç da dosyaya girdi
08:25
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran faşist diyalogu Yüzüne bakarak söyledi
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran faşist diyalogu! Yüzüne bakarak söyledi
07:52
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor Personele 3 milyon dolar ödenecek
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 10:05:36. #7.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.