Ataşehir\'de Haraç İçin Kurşunlama Olayı

ATAŞEHİR'de haraç almak için 24 saatte 2 iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 2'si çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezevine gönderildi. İş yerlerinin kurşunlandığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Ataşehir'de 21 Ocak Çarşamba günü günü saat 03.30 sıralarında sıraların da meydana gelen olayda bir iş yeri motosikletli 1 şüpheli tarafından kurşunlandı. Saldırıda iş yerine 8 kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede yapılan incemelerde 9 boş kovan bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken aynı gün saat saat 23.30 sıralarında Yenisahra mahallesinde başka bir iş yeri daha kurşunlandı. Ticari taksiyle olay yerine gelerek iş yerini kurşunlayan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE OPERASYON

Gasp Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili başlattıkları çalışmada her iki saldırının da haraç almak için gerçekleştirildiğini ve silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğunu tespit etti. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler E.Ç.(16), H.S.(17) ve M.M.B.A.(20) gözaltına alındı.Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden M.M.B.A Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, 2 şüpheli çocuk ise, Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.