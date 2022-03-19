ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

19.03.2022 10:15

ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİCengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA) - ATAŞEHİR'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda rampa aşağıya inen kamyonet,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL,(DHA) - ATAŞEHİR'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda rampa aşağıya inen kamyonet,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yola saçılan sebzeler toplandı.

Kaza İnönü Mahallesi Piri Mehmet Paşa Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Hakan Dursun'un kullandığı 34 EMU 79 plakalı sebze yüklü kamyonet kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğine kapandı. Yola saçılan sebzeler çalışanlar tarafından toplanarak yoldan kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Hakan Dursun "Karlı havada kamyonet kaydı, devrildi. Herhangi bir yaralanma olmadı. Ara sokalar tuzlanmamış, mecburen kullandığımız güzergah" diye konuştu.

ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ
ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ
ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ
ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ
ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

YORUMLAR
500
Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Cengiz Çoban, Kamyonet, DHA, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini kaydetti! İşte o görüşme
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE KAYGANLAŞAN YOLDA SEBZE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement