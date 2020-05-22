Ataşehir'de oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

Ataşehir'de tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre Caddesi'nde, dün oğlu U.K'yi (40) tabanca ile başından vurarak öldüren S.K. (57), emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Anadolu 8 . Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli S.K, "Maktul benim oğlumdur. Şizofreni hastasıydı. Son günlerde kız kardeşine, annesine eziyet etmekteydi. Olay günü ilaç yazdırmak için dışarı çıktım. Parkta otururken kız kardeşine ağır küfürler etti. Kendisi ile konuşmaya çalıştım ama anlamadı. Silahı kendi kafama dayadım, 'Bak oğlum kendimi öldürürüm ortada kalırsın' dedim. O sırada oğlum elime vurdu, elim kaydı, sonra silah neresine isabet etti hatırlamıyorum." dedi.

Hakimlik, şüpheli S.K'nın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ataşehir Öğretmen Evleri Durağı'nın arkasında dün S.K, tartıştığı oğlu U.K'yi tabanca ile başından vurmuş, ağır yaralanan U.K. sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Şüpheli S.K ise olayın ardından gözaltına alınmıştı.