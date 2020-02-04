Ataşehir'de sömestr şenliğini çocuklar doyasıya yaşadı - Son Dakika
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Ataşehir'de sömestr şenliğini çocuklar doyasıya yaşadı

6 saat önce

Ataşehirli çocuklar yarıyıl tatilinde Ataşehir Belediyesinin hazırladığı sömestr şenliğinde birbirinden farklı atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla eğlendi.

Ataşehir'de sömestr şenliğini çocuklar doyasıya yaşadı, System.String[]

Ataşehirli çocuklar yarıyıl tatilinde Ataşehir Belediyesinin hazırladığı sömestr şenliğinde birbirinden farklı atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla eğlendi.


18 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'ta son bulan program kapsamında tiyatro, sinema ve atölyelerden oluşan birbirinden eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Ataşehir Belediyesine bağlı merkezlerde düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem tatillerini keyifli geçirdi hem de sanatla, bilimle ve sporla iç içe verimli atölye çalışmalarına katıldı. Şenlik kapsamında 3 farklı çocuk tiyatro oyununu 2 bin 400 kişi izledi. 9 farklı birimde ise 23 atölye programı hazırlandı.


5 bin 21 öğrencinin katıldığı iki hafta süren sömestr şenliği programında; doğal üretim çalışmaların yapıldığı "Bilim Atölyeleri", çocukların mutfakta hem eğlendikleri hem de hayal güçlerini geliştirdikleri "Gastronomi Atölyeleri", kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda dikiş ile tanışıp, üretim yaptıkları "Beceri Atölyeleri", bedensel gelişimleri destekleyen "Spor Atölyeleri", hayal dünyalarını kağıda döktükleri "Sanat Atölyeleri" ve doğa sevgisini kazandıkları "Tarım Atölyeleri" çalışmaları yapıldı.


Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu iki çocuk oyunu sahnelendi


Ataşehir Belediyesinin sömestr şenliğinde çocuklar için hazırladığı birbirinden renkli atölye çalışmalarının yanı sıra Ataşehir Tiyatro Topluluğu iki çocuk oyunu sahneledi.


A. Ercan Tulunay yönetiminde "Kaba Korsan ve Hazine Adası" adlı çocuk oyunu ile Muharrem Uğurlu yönetiminde sahnelenen "Çikolatalar Ülkesi" adlı oyunlar ilk kez tiyatroseverlerle buluştu. Eti Çocuk Tiyatrosu tarafından ise Alp Dağları eteklerinde bir kulübede dedesi ile yaşayan Heidi'nin arkadaşlık ve doğa sevgisiyle dolu, sıcak hikayesini konu alan "Heidi" isimli oyun çocuklar için sahnelendi.


Çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılan aileler, yarıyıl tatilinde çocuklarının zihinsel ve bedensel gelişimine destek veren aynı zamanda eğlenmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleyen Ataşehir Belediyesi yetkililerine, kültür merkez sorumlularına ve eğitmenlere teşekkür etti.


Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Yarıyıl tatili için birbirinden keyifli ve öğretici atölyeler ile tiyatro oyunlarının yer aldığı sömestr şenliğimize katılan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. İkinci eğitim-öğretim döneminin çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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