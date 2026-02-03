Ataşehir'de Yangın, İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Ataşehir'de Yangın, İki Kişi Kurtarıldı

03.02.2026 08:10
Ataşehir'deki mermer atölyesinde çıkan yangın itfaiye müdahalesi ile söndürüldü, 2 kişi kurtarıldı.

Ataşehir'de bir mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yapı içerisinde bulunan 2 kişi, yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta oksijen desteği verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

08:47
