Ataşehir'deki ilk ve ortaokullarda örnek proje: "Ben de varım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'deki ilk ve ortaokullarda örnek proje: 'Ben de varım' - Son Dakika

Ataşehir'deki ilk ve ortaokullarda örnek proje: "Ben de varım"

7 saat önce

Ataşehir'deki ilk ve ortaokullarda gerçekleştirilen "Ben de varım" projesi kapsamında özel eğitim öğrencileri ile normal gelişim düzeyindeki öğrenciler, eğitim yılı boyunca müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve teknolojik tasarım derslerini birlikte işleyerek bütünleşiyor.

Ataşehir'deki ilk ve ortaokullarda örnek proje:

Ataşehir'deki ilk ve ortaokullarda gerçekleştirilen "Ben de varım" projesi kapsamında özel eğitim öğrencileri ile normal gelişim düzeyindeki öğrenciler, eğitim yılı boyunca müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve teknolojik tasarım derslerini birlikte işleyerek bütünleşiyor.

Projenin 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı açılışı için Ataşehir Fetih İMKB İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, müzik, tasarım ve resim atölyelerini gezerek öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaynaştırma ve bütünleştirme çalışmalarını özel eğitimde bir eğitim politikası olarak çok önemsediklerini belirten Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz kaynaştırma ve bütünleştirme çalışmalarını özel eğitimde bir eğitim politikası olarak çok önemsiyoruz. Bugün bunun güzel bir örneği görüldü. Bu uygulamayı bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla ancak kötü uygulamalar ortadan kalkabilir. Dolayısıyla bakın işte çocukları gördünüz, birbirleri ile kaynaşıyorlar, birbirleri ile mutlu oluyorlar. Hayatın kendisi de bu, hayatın kendisini yaşıyorlar ve aslında bu çocuklarımız da özel öğrencilerimizle birlikte kaynaşarak, bütünleşerek, ilerisi için çok önemli bir sosyal kazanım elde ediyorlar." dedi.

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican da "Ben de varım" projesinin, öğzel eğitim sınıflarındaki öğrencilerle birbirlerini görmeden okula giriş çıkış yapan diğer çocukları özellikle resimde, müzikte, beden eğitiminde ve tasarım derslerinde bir araya getirmeyi, kaynaştırmayı hedeflediğini aktardı.

Bilican, "Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız diğer sınıftaki arkadaşlarıyla birlikte ders yaparken derste de hayatta da 'Ben de varım' diyorlar. Diğer çocuklarımız da özel eğitime ihtiyaç duyan kardeşlerine diyorlar ki 'Sizinle hayatı paylaşmada, sizinle hayatı yaşamada ben de varım.' Bu duyguyla başlayan çalışma 6 yıldır ilçe çapında bütün ilk okullarda ve orta okullarda uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Emre Bilgili, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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