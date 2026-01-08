Atatürk Anıtı Geçici Olarak Taşınacak - Son Dakika
Atatürk Anıtı Geçici Olarak Taşınacak

08.01.2026 16:36
Gebze Belediyesi, Atatürk Anıtı'nın geçici olarak yeni kaymakamlık alanına taşınacağı duyuruldu.

Gebze Belediyesi, geçici olarak yeni kaymakamlık binasının tören alanına taşınacak Atatürk Anıtı'nın, yer altı çarşısı projesi tamamlandıktan sonra eski yerine getirileceğini bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yazılı ve sosyal medyada yer alan Atatürk Anıtı'nın taşınmasına ilişkin haberlere yönelik kamuoyunu aydınlatacak açıklama yapma zorunluluğu doğduğu kaydedildi.

Atatürk Anıtı'nın metro çalışmaları başlamadan önce Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan yer altı çarşısı projesinin bulunduğu alanda yer aldığı ifade edilen açıklamada, metro inşaat süreci başladıktan sonra da aynı şekilde proje alanı içerisinde kaldığı bildirildi.

Açıklamada, teknik zorunluluklar nedeniyle Atatürk Anıtı'nın geçici olarak taşınmasının kaçınılmaz hale geldiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu taşıma işlemi geçici nitelikte olup Atatürk Anıtı herhangi bir yere değil geçici süreyle yeni kaymakamlık binasının tören alanına nakledilecektir. Bunun temel sebebi, bu alanın resmi törenlerin icrasına uygun olmasıdır. Bu tercih, tamamen kamusal düzen ve devlet geleneğine uygunluk çerçevesinde yapılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak değeridir. Atatürk Anıtı'na yönelik alınan tüm kararlar, saygı, hassasiyet ve hukuki sorumluluk bilinciyle şekillenmektedir. Önemle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, söz konusu proje tamamlandığında Atatürk Anıtı mevcut yerine yeniden taşınacaktır."

Kaynak: AA

Gebze Belediyesi, Yerel Haberler, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

