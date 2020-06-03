Atatürk Bulvarında düzenleme ve genişletme çalışmaları - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak için Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşaklarda düzenleme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak KOSHİM önündeki kavşakta genişletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçesinin ana arter yolu olan Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşaklara dokunuşlar yaparak trafiği rahatlatan çözümler üretiyor. Geçtiğimiz haftalarda İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı, 6. Cadde kesişimindeki kavşak ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimdeki kavşakta yapılan genişletme çalışması sonrası trafik akışında rahatlama görüldü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı son olarak Atatürk Bulvarı üzerinde KOSHİM yanında yer alan 323 Sokak ve 353 Sokak kesişimdeki kavşakta genişletme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında öncelikle kavşaktaki orta refüj daraltıldı. Bulvardan yan tali yollara dönüşler genişletildi. Asfaltlama, bordür ve refüj çalışmaları yapılıyor. ASAT ile koordineli yürütülen genişletme çalışmasında 40 personel hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmanın yarın tamamlanması planlanıyor. - ANTALYA