Son Dakika Haberleri: Atatürk havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldı
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Atatürk havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldı

1 saat önce

TEKNOFEST kapsamında yapılan gösteriler sırasında Atatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu, araçlarını durduran sürücüler telefonlarına sarıldı.

Atatürk havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldı, System.String[]
TEKNOFEST kapsamında yapılan gösteriler sırasında Atatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu, araçlarını durduran sürücüler telefonlarına sarıldı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST bu sabah başladı. TEKNOFEST kapsamında SOLOTÜRK ve Rus savaş uçağı SU-35 gösteri yaptı. Festival alanında olduğu kadar Atatürk Havalimanı çevresinde de gösteri ilgiyle izlendi. Sürücüler araçlarını yol kenarında durdurdu. Araçlardan inenler cep telefonlarına sarıldı. Çok sayıda kişinin cep telefonuyla gösterileri kaydettiği görüldü.


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
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